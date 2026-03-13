Tirreno-Adriatico è fuga Valgren! Gli highlights della prima tappa marchigiana

Nella quinta tappa della Tirreno-Adriatico, che si è svolta tra Marotta Mondolfo e Mombaroccio, il ciclista danese Michael Valgren ha ottenuto la vittoria in fuga. La corsa ha visto una lunga azione di attacco, conclusasi con il suo sorpasso negli ultimi chilometri. La gara ha coinvolto vari corridori prima di arrivare alla decisione finale.

Il danese Michael Valgren si impone nella quinta tappa della Tirreno-Adriatico, da Marotta Mondolfo a Mombaroccio. Alle sue spalle chiudono Isaac Del Toro e Matteo Jorgenson. Solo sesto Giulio Pellizzari, che perde la maglia azzurra di leader: il primato torna a Del Toro, corridore della UAE Team Emirates, ora in vantaggio di 23 secondi nella generale. Decisiva sarà la prossima tappa, da San Severino Marche a Camerino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tirreno-Adriatico, è fuga Valgren! Gli highlights della prima tappa marchigiana Articoli correlati Tirreno Adriatico, la prima tappa marchigiana a Valgren. Ora c’è la San Severino-Camerino: dove passaMombaroccio (Pesaro Urbino), 13 marzo 2026 - Nella prima tappa marchigiana della Tirreno Adriatico, i muri pesaresi hanno dato nuovi colpi di scena. Tirreno-Adriatico, Andresen vince la terza tappa: gli highlightsSorpresa nella terza tappa della Tirreno-Adriatico, la più lunga della 61ª edizione della Corsa dei Due Mari, 221 chilometri da Cortona a Magliano... Contenuti utili per approfondire Tirreno Adriatico è fuga Valgren Gli... Temi più discussi: LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: bis di Van der Poel, ma Giulio Pellizzari é maglia azzurra!; Bardiani CSF 7 Saber: Tarozzi in fuga per 167km alla Tirreno-Adriatico; TIRRENO-ADRIATICO. VAN DER POEL ESULTA, MA CHE SPETTACOLO REGALANO DEL TORO E PELLIZZARI!; Giulio Pellizzari, il marchigiano che incanta la Tirreno Adriatico. Diretta Tirreno Adriatico 2026, classifica e streaming video Rai: Michael Valgren vincitore 5^ tappa Marotta-Mombaroccio di 184 km (oggi 13 marzo)Diretta Tirreno Adriatico 2026, classifica e streaming video Rai oggi 13 marzo: Michael Valgren vincitore 5^ tappa Marotta-Mombaroccio di 184 km. ilsussidiario.net Tirreno Adriatico, la prima tappa marchigiana a Valgren. Ora c’è la San Severino-Camerino: dove passaL'olandese conquista in solitaria la quinta tappa. Cambio al vertice con la maglia da leader che passa dalle spalle del marchigiano Pellizzari, ora secondo a 23, a Del Toro che se l'è ripresa sull'ul ... msn.com Ciclismo, Tirreno Adriatico: quinta tappa a Valgren, Del Toro nuovo leader. Il messicano secondo a Mombaraccio toglie la maglia a Pellizzari. #ANSA - facebook.com facebook L’Abruzzo protagonista della Tirreno-Adriatico: arrivo a Magliano de’ Marsi e tappa Tagliacozzo–Martinsicuro attraverso Aquilano e Teramano. Grazie soprattutto ai volontari che hanno garantito sicurezza e accoglienza. Ci vediamo presto con il @girodit x.com