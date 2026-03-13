Tirreno Adriatico 2026 tappa 5 | vince Valgren Del Toro di nuovo leader La classifica

Durante la tappa 5 della Tirreno Adriatico 2026, lunga 184 km e con quattro GPM, Valgren ha conquistato il primo posto, mentre Del Toro si è mantenuto in testa alla classifica generale. La corsa si è svolta tra Mombaroccio e Mondolfo, con diverse asperità lungo il percorso. La gara si è conclusa con questa vittoria e questa posizione in classifica.

Mombaroccio, 13 marzo 2026 - La tappa 5 della Tirreno Adriatico 2026 è la Marotta-Mondolfo-Mombaroccio di 184 km, con 4 GPM da scalare e 3.900 metri di dislivello. La frazione dei muri marchigiani non delude le aspettative sullo spettacolo in un finale di fuoco e fiamme, dopo che una fuga dai nomi importanti aveva animato la giornata: si tratta di Julian Alaphilippe e soprattutto Michael Valgren, che resiste al rientro del gruppo dei migliori e va a rompere un digiuno che durava dal 2021, con di mezzo un grave incidente che avrebbe potuto porre fine alla carriera. A proposito del gruppo dei migliori, nonostante si corra sulle strade di casa, la giornata non è delle migliori per Giulio Pellizzari, che va in difficoltà e restituisce la maglia azzurra a Isaac Del Toro, secondo al traguardo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tirreno Adriatico 2026, tappa 5: vince Valgren. Del Toro di nuovo leader. La classifica Articoli correlati Tirreno Adriatico 2026, tappa 2: vince Van Der Poel. Del Toro nuovo leader. La classificaSan Gimignano, 10 marzo 2026 - La tappa 2 della Tirreno Adriatico 2026 è la Camaiore-San Gimignano di 206 km, per 2. Quinta tappa Tirreno-Adriatico 2026: Valgren vince in solitaria, Del Toro torna in maglia azzurraAssolo di Micheal Valgren che mette la sua firma nella quinta tappa Tirreno-Adriatico 2026, da Marotta a Mombaroccio di 184 km. Tutti gli aggiornamenti su Tirreno Adriatico Temi più discussi: Tirreno-Adriatico: la 3ª tappa Cortona-Magliano De' Marsi di 221 km al danese Andresen; Tirreno Adriatico 2026, Tappa 2: percorso, favoriti e orari; Tirreno-Adriatico, Van der Poel vince la 2^ tappa; Torna la Tirreno Adriatico, tanti eventi collegati alla corsa ciclistica. Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Marotta-Mondolfo-Mombaroccio: orari, tv, percorso, favoriti. Sfida Pellizzari-Del Toro, ci prova Ciccone?Altra frazione molto interessante in una Tirreno-Adriatico davvero spettacolare. In scena oggi la quinta tappa: Marotta-Mondolfo - Mombaroccio, andiamo a ... oasport.it Diretta Tirreno Adriatico 2026, classifica e streaming video Rai: Michael Valgren vincitore 5^ tappa Marotta-Mombaroccio di 184 km (oggi 13 marzo)Diretta Tirreno Adriatico 2026, classifica e streaming video Rai oggi 13 marzo: Michael Valgren vincitore 5^ tappa Marotta-Mombaroccio di 184 km. ilsussidiario.net La Tirreno-Adriatico affronta oggi la quinta tappa, la prima delle due decisive per le sorti della classifica generale. - facebook.com facebook L’Abruzzo protagonista della Tirreno-Adriatico: arrivo a Magliano de’ Marsi e tappa Tagliacozzo–Martinsicuro attraverso Aquilano e Teramano. Grazie soprattutto ai volontari che hanno garantito sicurezza e accoglienza. Ci vediamo presto con il @girodit x.com