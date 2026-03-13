Tirreno-Adriatico | 16 salite 184 km e i big si sfidano

Domani la provincia di Pesaro e Urbino ospiterà la quinta tappa del Tirreno-Adriatico, una corsa ciclistica che si svolge interamente nel territorio locale. La tappa coprirà 184 chilometri e comprenderà 16 salite, mettendo alla prova i corridori più importanti del circuito. La gara si svolge lungo un percorso che attraversa varie località della provincia, coinvolgendo direttamente le strade e le comunità della zona.

Domani la provincia di Pesaro e Urbino diventa il palcoscenico della quinta tappa del Tirreno-Adriatico, una corsa che si svolge interamente nel territorio locale. La gara partirà da Marotta alle 10:40 per concludersi a Mombaroccio dopo 184 chilometri di percorso ricco di sfide. Si prevede un evento capace di definire il vincitore finale della competizione grazie alla presenza di 16 salite impegnative. I migliori ciclisti mondiali, tra cui Mathieu Van der Poel, Isaac Del Toro e Primoz Roglic, si misureranno su un tracciato che attraversa ben 15 comuni. Gli atleti italiani Filippo Ganna e Giulio Pellizzari saranno presenti nella sfida che collega il mare Adriatico agli Appennini. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tirreno-Adriatico: 16 salite, 184 km e i big si sfidano Articoli correlati C’è la Tirreno-Adriatico: dove passa la tappa con 16 salite da Marotta a Mombaroccio. Show assicuratoPesaro, 12 marzo 2026 – E’ la provincia di Pesaro e Urbino, domani, la protagonista assoluta della ‘Tirreno Adriatico’, la corsa a tappe... LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 5 km al termine, il gruppo si prepara alla volataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Tirreno Adriatico 16 salite 184 km e i... Temi più discussi: C’è la Tirreno-Adriatico: dove passa la tappa con 16 salite da Marotta a Mombaroccio. Show assicurato; Passaggio della 'Tirreno-Adriatico' nelle Marche, disposta la chiusura di un tratto della SS16; Tirreno-Adriatico 2026: percorso, favoriti e dove vederla in TV; Tirreno-Adriatico 2026 - Analisi del percorso. C’è la Tirreno-Adriatico: dove passa la tappa con 16 salite da Marotta a Mombaroccio. Show assicuratoLa gara tutta in provincia di Pesaro Urbino: ecco il percorso in dettaglio. Può essere quella decisiva per la classifica della Corsa dei due mari. Alighiero Omicioli: Pendenze tra il 10 e il 22%: la ... msn.com LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Van der Poel batte Del Toro e un pazzesco Pellizzari a San GimignanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 15.10 LA CLASSIFICA GENERALE 16.09 Termina qui la ... oasport.it L’Abruzzo protagonista della Tirreno-Adriatico: arrivo a Magliano de’ Marsi e tappa Tagliacozzo–Martinsicuro attraverso Aquilano e Teramano. Grazie soprattutto ai volontari che hanno garantito sicurezza e accoglienza. Ci vediamo presto con il @girodit x.com Una tappa spaziale quella andata in scena alla Tirreno Adriatico. A trionfare è il solito Mathieu van der Poel che trova così la seconda vittoria di tappa dopo quella a San Gimignano. Ma finalmente un Azzurro è in testa alla classifica, è il nostro Giulio Pellizzari - facebook.com facebook