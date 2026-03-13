Tirreno 2026 | 3845 metri di salita sfidano Pellizzari

La quinta edizione della Tirreno-Adriatico del 2026 prevede una tappa di 184 chilometri, con partenza da Marotta-Mondolfo e arrivo a Mombaroccio. La frazione si distingue per una salita di 3.845 metri, considerata tra le più impegnative del percorso. I partecipanti affronteranno questa sfida, con la tappa che mette alla prova le capacità dei ciclisti su un tracciato ricco di salite.

La quinta edizione della Tirreno-Adriatico del 2026 si prepara a sfidare i corridori su una delle frazioni più impervie del calendario, con un percorso di 184 chilometri che parte da Marotta-Mondolfo e arriva a Mombaroccio. La gara, prevista per venerdì 13 marzo, promette uno spettacolo ciclistico senza precedenti, caratterizzato da oltre tremila metri di dislivello e zero metri di pianura effettiva. I telespettatori potranno seguire l’evento in diretta su Rai 2 dalle ore 15:00 o attraverso le piattaforme streaming come DAZN e Discovery Plus, mentre la cronaca scritta sarà garantita da OA Sport. L’attenzione dei media e del pubblico è tutta... 🔗 Leggi su Ameve.eu

