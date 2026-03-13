Tiro alla fune | argento Mondiale per la Morbegno FiGeSt

La squadra Morbegno FIGeST ha ottenuto una medaglia d'argento ai Mondiali di tiro alla fune Indoor a Taipei. La formazione, composta dai valtellinesi Mattia Martinalli e Cristian Fiorini, ha conquistato il secondo posto nella categoria Senior mix 580. La competizione si sta svolgendo in Asia e coinvolge atleti da diversi paesi.

Domani e dopodomani: Taipei ospiterà le ultime due giornate di gare. Sarà il momento delle Nazioni, con gli atleti valtellinesi e non solo che vestiranno la maglia azzurra per sfidare i giganti del mondo nelle competizioni ufficiali tra rappresentative nazionali. Tutto questo senza dimenticare che sarà poi Morbegno, tra un anno, a ospitare a sua volta i Mondiali indoor di tiro alla fune. SondrioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Coppa delle Alpi St. Moritz edition: torna la gara invernale di 1000 miglia . 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Tiro alla fune. La trasferta è a Taiwan Leggi anche: Putin, Zelensky e Trump, continua il tiro alla fune sulla pace in Ucraina: è più vicina o no? Una raccolta di contenuti su Morbegno FiGeSt Temi più discussi: Da Morbegno a Taipei: l'avventura di Mattia Martinalli e Cristian Fiorini; Morbegno ai Mondiali di tiro alla fune: Martinalli e Fiorini volano a Taipei con il team Morbegno-FIGeST; Gli Azzurri del tiro alla fune in partenza per i Campionati del Mondo Indoor di Taipei. Tiro alla fune. La trasferta è a TaiwanLa città di Morbegno vola a Taiwan in vista dei Mondiali di tiro alla fune. Due atleti dell’Asd Tiro alla fune Valtellina, Mattia Martinalli e Cristian Fiorini, sono stati infatti selezionati per fa ... ilgiorno.it Campionato italiano di tiro alla fune. Team Valtellina, muscoli di bronzoUn bronzo e un quarto posto: si è chiusa con onore la missione del team valtellinese al palasport di Camaiore per la finale del Campionato italiano di tiro alla fune indoor promossa dalla Figest, la ... ilgiorno.it DA MORBEGNO A TAIPEI: IL TIRO ALLA FUNE VALTELLINESE VOLA AI MONDIALI CON IL TEAM "MORBEGNO – FIGEST" Due atleti di casa nostra, Mattia Martinalli e Cristian Fiorini, nel club azzurro della Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali in - facebook.com facebook