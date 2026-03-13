Tiro alla fune | argento Mondiale per la Morbegno FiGeSt

La squadra Morbegno FIGeST ha ottenuto una medaglia d'argento ai Mondiali di tiro alla fune indoor a Taipei. La formazione, composta da Mattia Martinalli e Cristian Fiorini, ha gareggiato nella categoria Senior mix 580. La competizione si sta svolgendo in Asia, e il risultato rappresenta una conquista importante per il team valtellinese.

Domani e dopodomani: Taipei ospiterà le ultime due giornate di gare. Sarà il momento delle Nazioni, con gli atleti valtellinesi e non solo che vestiranno la maglia azzurra per sfidare i giganti del mondo nelle competizioni ufficiali tra rappresentative nazionali. Tutto questo senza dimenticare che sarà poi Morbegno, tra un anno, a ospitare a sua volta i Mondiali indoor di tiro alla fune. SondrioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Coppa delle Alpi St. Moritz edition: torna la gara invernale di 1000 miglia . 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Tiro alla fune. La trasferta è a Taiwan Aggiornamenti e contenuti dedicati a Morbegno FiGeSt Temi più discussi: Tiro alla fune: argento Mondiale per la Morbegno FiGeSt; Mondiali Indoor di tiro alla fune: podio storico per FIGeST Morbegno; Mondiali di tiro alla fune indoor: pioggia di medaglie per i club italiani a Taipei; Da Morbegno a Taipei: l'avventura di Mattia Martinalli e Cristian Fiorini. Mondiali di Tiro alla Fune, pioggia di medaglie per le squadre italianeLe squadre affiliate alla Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali portano il tricolore sul podio con una frequenza mai vista prima nella storia di questo sport ... rivieraoggi.it Gli Assoluti di Tiro alla Fune. A Morbegno l’Asd Valtellina lancia la sfida al resto d’ItaliaAi Campionati mondiali di Helsingborg, in Svezia, abbiamo visto che le squadre azzurre sono competitive ai massimi livelli. Ora scopriamo che, anche dal punto di vista organizzativo, il tiro alla fune ... ilgiorno.it DA MORBEGNO A TAIPEI: IL TIRO ALLA FUNE VALTELLINESE VOLA AI MONDIALI CON IL TEAM "MORBEGNO – FIGEST" Due atleti di casa nostra, Mattia Martinalli e Cristian Fiorini, nel club azzurro della Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali in - facebook.com facebook