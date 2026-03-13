Tir in panne scatta il soccorso Ma emergono documenti rubati | Il camion è stato clonato

Un camion ha avuto un guasto e si è fermato lungo la strada, attivando il soccorso. Durante le verifiche, sono stati trovati documenti falsificati e rubati, e si è scoperto che il veicolo era stato clonato. Quello che sembrava un problema di routine si è evoluto in un procedimento legale che coinvolge più regioni italiane.

Quello che inizialmente sembrava un semplice inconveniente alla circolazione stradale si è trasformato in un caso giudiziario che coinvolge diverse regioni italiane. I fatti risalgono al marzo dello scorso anno, quando un tir rimase in panne in via Padova, nell'abitato di Pontelagoscuro, a causa di un guasto meccanico. Sul posto intervenne la polizia locale per garantire la sicurezza della circolazione e consentire al conducente di mettere in sicurezza il mezzo. Durante i controlli di rito, gli agenti accertarono che il conducente, un uomo di 46 anni di nazionalità rumena, era sprovvisto sia della patente di guida sia della Carta di Qualificazione del Conducente. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Articoli correlati Tir in panne blocca il sottopasso di via Scillitani: traffico in tilt per due oreSul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia Locale per deviare il traffico e gestire le code chilometriche. Camion in panne sulla Lecco-Bergamo, traffico in tiltÈ avvenuto questa mattina, lunedì 22 dicembre: il mezzo pesante è rimasto fermo all'interno della rotatoria dopo le 8, provocando così inevitabili... Altri aggiornamenti su Tir in panne scatta il soccorso Ma... TIR PANNE VIA SCILLITANI Tir in panne blocca il sottopasso di via Scillitani: traffico paralizzato per due oreFOGGIA – Mattinata di disagi nella zona Centro–Università, dove un tir in panne ha bloccato il sottopasso di via Lorenzo Scillitani, mandando in tilt la circolazione per circa due ore. statoquotidiano.it Foggia, traffico in tilt per oltre due ore: un tir in panne blocca l'accesso di via ScillitaniE' stato necessario l'intervento di due pattuglie della Polizia per gestire la situazione, fino a quando sul posto è giunto un altro camion con i cavetti per la batteria ... lagazzettadelmezzogiorno.it