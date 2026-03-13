Tinder cambia gli appuntamenti con l’IA tutte le novità

Tinder ha presentato durante il suo evento Tinder Sparks 2026 le nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. La società ha annunciato modifiche all’esperienza di incontri online, introducendo strumenti innovativi che cambieranno il modo in cui gli utenti si connettono. L’evento ha segnato un punto di svolta per la piattaforma, con annunci che riguardano le prossime evoluzioni del servizio.

(Adnkronos) – Tinder ha scelto il palcoscenico di un inedito Product Keynote, denominato Tinder Sparks 2026, per tracciare la rotta del dating nei prossimi anni. Con il claim "Start Something New", l’applicazione che ha rivoluzionato l’incontro digitale oltre un decennio fa punta ora tutto su un’integrazione profonda dell’intelligenza artificiale e su una rinnovata attenzione per le esperienze nel mondo reale. L’obiettivo dichiarato dal CEO di Match Group e Tinder, Spencer Rascoff, è quello di rispondere alle esigenze di una Generazione Z che richiede interazioni più autentiche e meno stressanti, trasformando il concetto stesso di profilo digitale in qualcosa di più profondo e meno stereotipato. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

