A pochi giorni dalla cerimonia degli Oscar, prevista tra il 15 e il 16 marzo, si registra una polemica che coinvolge l’attore Timothée Chalamet, candidato alla statuetta. Nel frattempo, le tensioni tra Stati Uniti e Iran influenzano l’atmosfera dell’evento, che si svolgerà in un contesto di grande attesa e nervosismo. La vicenda ha attirato l’attenzione di vari media e commentatori.

Mancano ormai pochi giorni alla consegna dei Premi Oscar, che verranno consegnati nella notte tra il 15 e il 16 marzo (ora italiana), in un’atmosfera tesa a causa delle tensioni internazionali tra USA e Iran. Ma non è solo il panorama politico ad accendere le discussioni intorno agli Academy Awards. In questi giorni, infatti, l’attore Timothée Chalamet è al centro di una polemica che è esplosa a livello globale e che potrebbe aver compromesso la sua corsa all’Oscar come Miglior attore protagonista per il film Marty Supreme. Tutto è iniziato lo scorso 24 febbraio, quando l’attore è stato invitato a parlare al CNN x Variety Town Hall insieme al collega Matthew McConaughey. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Timothée Chalamet, chi è l'attore candidato ai premi Oscar criticato da Bocelli

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Ho letto anch’io questo “sondaggio” secondo cui molte donne preferirebbero Timothée Chalamet a Henry Cavill, definendo il primo più “affascinante”. Non lo so… Per quanto possa valere l’opinione di un maschio etero in questo dibattito, quando guardo Enric - facebook.com facebook

Quello che Timothée Chalamet non ha capito di opera e balletto x.com