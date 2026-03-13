Tiberi al Tour | obiettivo top 8 Caruso si congeda

Tiberi partecipa al Tour con l’obiettivo di entrare tra i primi otto. Caruso si congeda dalla corsa, lasciando il gruppo. Franco Pellizotti, ex ciclista e attuale direttore sportivo della Bahrain Victorious, ha annunciato i piani per le prossime settimane. La corsa continua con i corridori impegnati in vari tentativi e strategie. La gara si svolge lungo diverse tappe, coinvolgendo numerosi atleti e team.

Franco Pellizotti, ex corridore e ora direttore sportivo della Bahrain Victorious, ha tracciato la rotta per i prossimi mesi. Il principale è su Antonio Tiberi, destinato al Tour de France con l’obiettivo di entrare nella top 8. La strategia include anche Daniel Skerl come velocista in fase di affinamento fisico. La squadra sta gestendo una stagione complessa dove Damiano Caruso potrebbe chiudere il suo percorso agonistico. Edoardo Zambanini attende una vittoria che possa sbloccare il suo potenziale. Le scelte tattiche mirano a bilanciare le ambizioni dei leader con il supporto dei gregari esperti. Il Piano Strategico per Tiberi. L’avvio di stagione rivela un Antonio Tiberi trasformato sia fisicamente che mentalmente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tiberi al Tour: obiettivo top 8, Caruso si congeda Articoli correlati Leggi anche: LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Evenepoel ancora in testa alla cronometro, Tiberi in top 10 UAE Tour 2026, impresa di Tiberi e prima vittoria nel World TourRoma, 18 febbraio 2026 – Un'attesa lunghissima prima della gioia odierna, la prima nella categoria World Tour: Antonio Tiberi, un po' a sorpresa, fa... Altri aggiornamenti su Tiberi al Tour obiettivo top 8 Caruso... Temi più discussi: Franco Pellizotti: Tiberi più adatto al Tour de France, puntiamo ai primi 8. Conosciamo le qualità di Skerl; Trofeo Laigueglia 2026, le voci alla partenza: Christian Scaroni e Antonio Tiberi con grandi ambizioni, Filippo Conca al servizio dei compagni; UAE Tour 2026, Bahrain Victorious al via con Antonio Tiberi, Damiano Caruso e Daniel Skerl; LIVE Trofeo Laigueglia 2026 in DIRETTA: Buitrago trionfa, Tiberi sul podio e 5 italiani in top10. Franco Pellizotti: Tiberi più adatto al Tour de France, puntiamo ai primi 8. Conosciamo le qualità di SkerlFranco Pellizotti, soprannominato il Delfino di Bibione, è stato uno degli scalatori italiani più solidi e continui della sua generazione. In 18 anni di ... oasport.it UAE TOUR. TIBERI: «NESSUN RIMPIANTO, HO DATO ANCHE QUELLO CHE NON AVEVO»Numero di Isaac Del Toro nella sesta tappa dell’UAE Tour 2026, la Al Ain Museum - Jebel Hafeet di 168 km. Il messicano della UAE Team Emirates-XRG attacca a ripetizione e costringe alla resa un buon ... tuttobiciweb.it Enrica Tiberi - facebook.com facebook Ganna dominante, Milan 5º, Tiberi 9º e Pellizzari 12º. Complessivamente una gran prova degli italiani. Roglic e Del Toro si confermano i favoriti per la generale, ma occhio a Pippo. Non si sa mai #TirrenoAdriatico x.com