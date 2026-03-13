Ti ricordi… Mágico Gonzalez il salvadoregno con una piuma nel calzino Maradona diceva | È l’unico più forte di me

Mágico Gonzalez, il calciatore salvadoregno noto per aver indossato una piuma nel calzino, è ricordato per le sue imprese sul campo. Maradona ha dichiarato che era l’unico più forte di lui. La sua figura rimane legata a aneddoti e storie che suscitano sorriso e curiosità tra appassionati di calcio e tifosi. Questi ricordi si mescolano a un’atmosfera di leggerezza e fantasia.

Un bel sogno. Di quelli che ti divertono, ti fanno sorridere mentre dormi, ma che per contorni e stramberia non possono che essere un sogno. E che magari quando ti svegli ti lasciano il sorriso, pensando sia a quanto fosse bello quel sogno, sia alla sua stramberia. È stato un bel sogno Jorge Alberto Gonzalez Barillas: Magico, più semplicemente. Un sogno che inizia a Colonia Luz, quartiere popolare di San Salvador, esattamente sessantotto anni fa: Jorge è ultimo di otto fratelli e sul campo “La Tuerca”, un pezzetto di terra del quartiere in cui si gioca a pallone, sogna di imitare Mauricio, suo fratello maggiore, detto “Pachin”. Mauricio è un centrocampista già affermato, forte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

