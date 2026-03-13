Nel primo pomeriggio di oggi, un uomo di 36 anni è stato sottoposto a un divieto di avvicinamento dopo aver rivolto minacce con frasi come “Ti devo prendere a morsi in faccia”. L’intervento è stato il risultato di un’attività investigativa condotta dalle forze dell’ordine, che hanno disposto le misure restrittive per garantire la sicurezza della persona interessata.

Tempo di lettura: 3 minuti Nel primo pomeriggio odierno, a seguito di una articolata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, personale della Polizia di Stato della locale Questura ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare di divieto di avvicinamento alle persone offese e ai luoghi abitualmente frequentati dalle stesse, con obbligo di mantenere da loro una distanza non inferiore a mille metri e con modalità di controllo mediante mezzi elettronici, emessa dal GIP del Tribunale di Benevento, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un 36enne di Benevento gravemente indiziato del delitto di atti persecutori ai danni della ex moglie e del suo attuale compagno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - ‘Ti devo prendere a morsi in faccia’: divieto di avvicinamento per un 36enne

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