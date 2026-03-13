Sul possibile trasferimento di Thuram alla Juventus circolano voci, ma secondo fonti vicine al club, non ci sono trattative attualmente in corso con l’Inter per il francese. Un giornalista ha smentito ufficialmente ogni contatto tra le due società riguardo a questa operazione, chiarendo che non ci sono sviluppi concreti in questa direzione. La situazione rimane quindi senza novità ufficiali al momento.

Thuram Juventus, Moretto smentisce qualsiasi trattativa in corso con l’Inter per il francese. Al momento è solo una suggestione. Le ultime. Il calciomercato è spesso un teatro di suggestioni e colpi di scena, ma talvolta la distanza tra i sogni dei tifosi e la realtà delle trattative è incolmabile. Al centro dei rumor più caldi delle ultime ore c’è il nome di Thuram Juventus. Le recenti indiscrezioni riguardanti il destino di Marcus Thuram, il potente attaccante francese punto di forza della compagine milanese, hanno generato un grande fermento mediatico. Il fascino di vedere i due fratelli, Marcus e Khéphren, vestire la stessa maglia sotto la Mole è innegabile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Thuram Juventus, cosa c’è di vero? Le ultime sul possibile arrivo in bianconero del francese dell’Inter

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