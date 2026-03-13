Thuram alla Juventus? Piovono smentite

Nelle ultime ore si è parlato di un possibile interesse della Juventus per Marcus Thuram, ma le smentite sono arrivate in modo deciso. Le fonti ufficiali hanno confermato che al momento non c’è nessuna trattativa in corso tra il club e l’attaccante. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a un eventuale trasferimento o negoziati in atto.

Thuram alla Juventus. Nelle ultime ore si è parlato di un possibile interesse della Juventus per Marcus Thuram, ma le indiscrezioni sono state ridimensionate. A fare chiarezza è il giornalista Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, dove ha spiegato che al momento non esistono trattative tra le parti. Moretto ha infatti precisato che “ non risultano contatti tra Juventus e Thuram ”, sottolineando come il club bianconero stia valutando altri profili per rinforzare il proprio reparto offensivo. Secondo il giornalista, “ la Juventus oggi ha idee diverse per l’attacco e Thuram non è tra gli obiettivi concreti”. L’ipotesi di vedere l’attaccante francese a Torino, dove ritroverebbe il fratello Khephren Thuram, appare quindi poco probabile. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

