La Theory presenta la blusa ‘PK Label Wrap’ realizzata in seta, caratterizzata da drappeggi e vestibilità avvolgente. La confezione mette in evidenza dettagli di design che valorizzano la qualità dei materiali e la cura nella lavorazione. La descrizione include anche una nota di trasparenza riguardante la presenza di link di affiliazione, che potrebbero generare commissioni senza influire sui costi di acquisto.

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© Ameve.eu - Theory Blusa ‘PK Label Wrap’: seta, drappeggi e vestibilità

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