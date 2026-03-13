The Voice Generations 2026 | le anticipazioni della seconda puntata del 13 marzo
Stasera, 13 marzo 2026, viene trasmessa la seconda puntata di The Voice Generations 2026, il talent show condotto da Antonella Clerici su Rai 1. Si tratta della seconda edizione dello spin off dedicato alle generazioni di cantanti. La trasmissione vede protagonisti vari concorrenti che si esibiscono davanti alla giuria. La puntata prosegue con nuove esibizioni e confronti tra i partecipanti.
Questa sera, 13 marzo 2026, va in onda la seconda puntata di The Voice Generations 2026, il nuovo spin off, giunto alla seconda edizione, del talent show condotto da Antonella Clerici su Rai 1. Protagonisti gruppi di persone di diverse generazioni, unite da legami familiari, di amicizia o di lavoro, ma soprattutto dalla comune passione per la musica. Anche in questa occasione sulle quattro sedie girevoli riservate ai coach saranno seduti Loredana Bertè, Nek, Clementino con Rocco Hunt e Arisa. Scopriamo le anticipazioni della puntata di stasera. Lo spin-off di The Voice, intitolato The Voice Generations, va in onda su Rai 1 per quattro puntate dal 6 marzo con la conduzione di Antonella Clerici. 🔗 Leggi su Tpi.it
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