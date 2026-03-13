The Voice | 12 gruppi in finale il Super Blocco decide
Venerdì 13 febbraio alle 21.30 va in onda su Rai 1 la seconda puntata di The Voice Generations, condotta da Antonella Clerici. In questa fase, dodici gruppi si contendono l'accesso alla finale, mentre un Super Blocco decide le eliminazioni. La trasmissione vede protagonisti vari talenti musicali che si esibiscono davanti ai coach, con le decisioni che influenzano la composizione della finale.
Venerdì 13 febbraio alle 21.30, Rai 1 trasmette la seconda puntata di The Voice Generations con Antonella Clerici alla conduzione. L’appuntamento si concentra sulle Blind Auditions dove le voci guidano i coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt a scegliere i gruppi vincitori. Il meccanismo prevede che i giudici girino solo se convinti dalla performance, lasciando poi ai concorrenti la scelta finale del mentore. La dinamica di selezione include l’uso strategico del tasto Super Blocco per impedire ad altri giudici di reclutare un gruppo specifico. Ogni allenatore deve completare la propria squadra con sette formazioni durante questa fase iniziale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
