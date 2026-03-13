The Players | 5 a -5 i favoriti fuori passo

Il The Players Championship inizia con una prima giornata che cambia le posizioni in classifica e mette in discussione le aspettative. I favoriti sono usciti di scena e le squadre si sono alternate in testa, dimostrando un andamento imprevedibile. La competizione si fa più aperta e tutto può succedere nelle prossime fasi del torneo.

Il The Players Championship si apre con una prima giornata che ridefinisce le gerarchie del golf mondiale. Cinque giocatori hanno raggiunto la quota di -5, mentre il numero uno mondiale Scottie Scheffler e Rory McIlroy faticano a trovare il ritmo giusto sul campo di Ponte Vedra Beach. La competizione in Florida mette in palio 25 milioni di dollari e 750 punti per la FedEx Cup, consolidandosi come un evento paragonabile ai Major. Tuttavia, i risultati iniziali mostrano un frammentato dove la leadership è condivisa tra nomi emergenti e veterani inattesi. Una vetta affollata: il dominio dei nuovi leader. Cinque atleti condividono la posizione di testa dopo diciotto buche giocate al TPC Sawgrass.