’The Greatest Hits’ La grande mostra delle Ferrari legate alle leggende della musica

È stata aperta una mostra intitolata “The Greatest Hits” dedicata alle Ferrari associate alle icone della musica. La rassegna presenta veicoli storici e modelli speciali collegati a grandi artisti e band, offrendo un percorso tra automobili e musica. La presenza di queste vetture mette in evidenza il legame tra il mondo dell’automobilismo e quello dello spettacolo. La mostra è aperta al pubblico in un luogo dedicato all’arte e alla cultura.

di Stefano Marchetti Herbert von Karajan, uno dei più grandi direttori d'orchestra di tutti i tempi, era rigoroso, preciso, inflessibile. Amava e rispettava la musica nelle sue vibrazioni più profonde. Ma c'era anche un altro tipo di 'musica' che lo incantava, quella dei motori Ferrari: "Ascoltando il vostro dodici cilindri - disse - scaturisce un'armonia che nessun maestro potrà mai interpretare". Elegantissima, la sua Ferrari 250 GT Lusso accoglie i visitatori di 'The Greatest Hits', l'eccezionale mostra allestita presso il Museo Enzo Ferrari di Modena: nell'anno in cui il Cavallino sostiene la prima edizione di Jazz Open Modena (il...