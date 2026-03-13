The Frog and the Water il ritratto di un’amicizia segnale di rinascita

A Bergamo è stato presentato il racconto “The Frog and the Water”, un’opera che descrive un’amicizia come simbolo di rinascita. L’acqua, elemento centrale, rappresenta la vita e il cambiamento, sottolineando il suo ruolo di passaggio verso nuove esperienze. La narrazione mette in risalto il legame tra i personaggi e il significato dell’acqua come elemento di trasformazione.

Bergamo. L’acqua è considerata simbolo di vita e di rinascita, liquido amniotico che segna il passaggio verso una nuova esistenza. Un destino, in questo caso, da riprendere in mano, per offrirsi una rinascita è quello affrontato in “The Frog and the Water” (“Der Frosch und das Wasser”) del regista tedesco Thomas Stuber, presentato giovedì 12 marzo a CULT! Auditorium, in Concorso al 44° Bergamo Film Meeting. Spesso refrattario a nuotare in acqua è Buschi ( Aladdin Detlefsen ), uomo con la sindrome di Down che vive in un centro di assistenza. Tra giornate spesso una uguale all’altra, decide di dare una svolta. Così, durante una gita, si allontana dai compagni per unirsi ad un gruppo di turisti giapponesi, in viaggio tra Germania e Svizzera. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Articoli correlati

Taglio del nastro per il Prof Café: un segnale di rinascita e legalità per la cittàSi è svolta l’inaugurazione del bar Prof Café, ristrutturato e rinnovato dopo il grave attentato incendiario che lo aveva colpito la notte del 26...

Leggi anche: “Ho scritto ovunque anche sul water, non riuscivo più ad alzarmi”. “Amicizia? È fare un disco insieme in 16 giorni”: Aka 7even e LDA a Sanremo 2026

Tutto quello che riguarda The Frog

Discussioni sull' argomento 'The Frog and the Water': la dolce fiaba di un avventura silenziosa; festival - Bergamo Film Meeting 44 - The frog and the water di Thomas Stuber; La musica che parla alla testa: a Donnas tre serate di Progressive rock; Frog Mallet: presentato un nuovo singolo intitolato Snack Time.

Tre gli appuntamenti alla biblioteca di Donnas: il 12 marzo con il concerto dei The Frog; il 26 con il live di Giorgio "Fico" Piazza, uno dei fondatori della Premiata Forneria Marconi, ed il 16 aprile con Bernardo Lanzetti che ha ha prestato la voce a tre album dell - facebook.com facebook