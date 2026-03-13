Tessuto cerebrale vetrificato torna attivo dopo lo scongelamento | risultato storico sul cervello

Ricercatori tedeschi hanno riattivato le funzioni elettriche e fisiologiche di campioni di cervello di topo dopo averli sottoposti a processi di vetrificazione e successivo scongelamento. Lo studio rappresenta un passo importante nel campo delle neuroscienze, aprendo nuove possibilità per la conservazione e il recupero di tessuti cerebrali. La ricerca si concentra sulla capacità di ripristinare le funzioni di tessuti cerebrali dopo lunghe procedure di conservazione.

Ricercatori tedeschi sono riusciti a riattivare funzionalità elettrica e fisiologica in campioni di cervello (di topo) dopo essere stati sottoposti a vetrificazioni e scongelati. Anche la struttura è stata mantenuta. È un risultato con potenziale enorme nel campo delle neuroscienze. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati “Una telefonata allunga la vita”: lo storico spot SIP torna in tv dopo 32 anniDopo 32 anni, uno degli spot più iconici degli anni ’90 è tornato in televisione: la storica pubblicità della SIP con Massimo Lopez. TIM: utile a 519 milioni, torna in attivo dopo 5 anniIl gruppo di telecomunicazioni TIM ha chiuso l’esercizio 2025 con un utile netto consolidato di 519 milioni di euro, segnando il ritorno alla...