Terzo presidente del consiglio in tre anni a Pianella la minoranza vota il prefetto | Gesto simbolico siamo al paradosso

A Pianella, la minoranza ha votato a favore del prefetto per la nomina del terzo presidente del consiglio comunale in meno di tre anni, suscitando reazioni di forte preoccupazione. I consiglieri del gruppo “Insieme oggi per il domani” hanno definito il gesto simbolico e hanno descritto la situazione come un paradosso, evidenziando anche i frequenti cambiamenti avvenuti nella giunta comunale guidata dal sindaco Taddeo Manella.

“Per richiamare l’attenzione su questa situazione ormai paradossale, la minoranza ha scelto provocatoriamente di indicare nella scheda di votazione il prefetto di Pescara, un gesto simbolico per denunciare pubblicamente la degenerazione di quello che appare sempre più come un vero e proprio scambio di poltrone, che a Pianella sta assumendo dimensioni che rasentano il ridicolo”, denunciano ancora i consiglieri di minoranza. I tanti cambi per il gruppo di opposizione “restituisce l’immagine di una maggioranza impegnata esclusivamente in un continuo riassetto interno, in un vero e proprio ‘mercato delle vacche’ nel quale l’interesse pubblico sembra essere l’ultima delle preoccupazioni”. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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