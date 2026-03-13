Terza guerra del Golfo il primo caduto europeo | alpino francese ucciso in Kurdistan

Durante la notte tra giovedì 12 e venerdì 13, un militare francese è stato ucciso in Kurdistan, diventando il primo europeo a perdere la vita nella Terza guerra del Golfo. L'incidente è avvenuto durante operazioni militari nella regione, senza ulteriori dettagli sulla dinamica o sulle circostanze. La notizia è stata confermata dalle autorità francesi.

Il primo caduto europeo della Terza guerra del Golfo è francese. Nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 marzo Parigi ha comunicato la morte del sergente maggiore Arnaud Frion del 7° Battaglione Cacciatori Alpini di Varces, schierato nel Kurdistan iracheno nella missione destinata a puntellare l’esecutivo locale di Erbil nella sua lotta antiterrorismo contro lo Stato Islamico nel quadro di una missione iniziata nel 2015. L’attacco in cui il militare è morto è stato compiuto con droni ed ha interessato la base di Mala Qara, 40 km a Sud-Ovest di Erbil. Ignota la provenienza dei droni che hanno colpito la base, anche se poco dopo l’annuncio... 🔗 Leggi su It.insideover.com

