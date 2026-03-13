Nel campionato di Terza categoria, il Wild Bagnara si trova in vetta dopo aver vinto 4-1 contro la Stella Azzurra nell’ultimo recupero, con Riccardo Medri che ha segnato il suo 13º gol. Il risultato ha portato il Wild al primo posto nel girone A, superando il Camerlona, che ora si trova a due punti di distanza.

Col successo per 4-1 nell'ultimo recupero con la Stella Azzurra – in rete anche Riccardo Medri (13 gol, foto) – il Wild Bagnara balza al comando del girone A di Terza, superando il Camerlona, ora indietro di 2 punti. La nuova capolista se la vedrà con l'Atletico Lugo, in lotta per i playoff, mentre il Camerlona sarà impegnato sul campo dell'Atlas, guidata dal bomber Treossi (14 gol). Più staccate, ma comunque sempre in corsa anche per la promozione diretta, Marradese e Saline Romagna (entrambe a -6 dal Wild) rispettivamente in campo contro Real Mamante e Cral Mattei, fanalino di coda. Nel girone B, la vittoria in rimonta 4-3 – doppietta...

Terza categoria. In vetta c'è il Wild. Ora è il Camerlona che deve inseguire

Terza categoria. Allunga la Camerlona sul Wild Bagnara. Il Cral ne prende noveTre gare rinviate nel sabato del girone A di Terza ma la Camerlona festeggia il successo per 2-1 (Bini e Luca Guerra) a Sant’Alberto e si porta a +10...

Terza categoria. Colpo Stella Azzurra con il Camerlona Ok Vatra e SportingQualche rinvio per impraticabilità di campo che riguarda soprattutto il girone B, con la capolista Compagnia dell’Albero superata da Vatra e Sporting...

