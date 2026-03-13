Nell’ottava giornata del campionato di Terza categoria nel girone A, la capolista San Vito affronterà domani alle 14 il Casciana, che ha ricevuto diverse squalifiche e si trova a dover affrontare sfide importanti. La partita si svolgerà in un contesto di tensione, con il Casciana che cerca di reagire alle dure decisioni disciplinari. La giornata promette di essere decisiva per le sorti delle squadre coinvolte.

Nell’ottava giornata del campionato di Terza categoria, nel girone "A", la capolista San Vito ospita, domani, alle 14.30, il Coreglia, mentre la Morianese, appaiata a pari punti, dovrà vedersela con lo Spianate, ma alle 15. Le altre gare in programma domani, alle 15: Barga - Sporting Vagli, Calcistica Popolare Trebesto - Giesse Barga, Casciana Poggio - Ligacutiglianese, Farneta - Atletico Peñarol e Villetta - Lammari. Lunedì, alle 21, sul sintetico di Badia Pozzeveri, si affronteranno i padroni di casa contro il Pescaglia. Intanto mano pesante del giudice sportivo sul Casciana Poggio, con la squalifica fino all’11 maggio prossimo per Gilles... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - TERZA CATEGORIA. Il programma. Dure squalifiche per il Casciana

