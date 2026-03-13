Un ex membro dell’ISIS ha aperto il fuoco in un campus universitario in Virginia, causando la morte di una persona. L’incidente si è verificato nel cortile dell’ateneo, con colpi esplosi che hanno provocato panico tra studenti e personale. Le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente, e la scena si è riempita di sirene e mobilitazioni. Sono ancora in corso le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Il silenzio di un campus universitario può spezzarsi in un attimo. Bastano pochi secondi, il rumore secco degli spari e la percezione improvvisa che qualcosa di irreversibile stia accadendo. È quello che è successo alla Old Dominion University, in Virginia, dove una mattina apparentemente normale si è trasformata in una scena di terrore e panico tra studenti e docenti. Le aule si sono svuotate in pochi istanti, gli studenti si sono barricati nei corridoi e nei laboratori mentre l’allarme attraversava il campus. Le sirene della polizia hanno circondato l’università mentre le autorità cercavano di capire cosa stesse accadendo all’interno dell’edificio dove erano stati segnalati gli spari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Terrore all’università in Virginia: ex dell’ISIS apre il fuoco nel campus, un morto

