Terremoto 2016 | i cammini dell’Appennino diventano motore

La struttura commissariale responsabile del sisma del 2016 sta portando i cammini dell’Appennino centrale alla fiera milanese Fa’ la cosa giusta!. L’evento vede coinvolti operatori e organizzazioni che promuovono i percorsi, con l’obiettivo di valorizzare le vie storiche e culturali della regione. La partecipazione si concentra sulla presentazione di iniziative legate alla ripresa del territorio e alla promozione turistica.

La struttura commissariale per il sisma del 2016 sta portando la narrazione dei cammini dell’Appennino centrale alla fiera milanese Fa’ la cosa giusta!. Fino a domenica 15 marzo, allo stand F68 del Padiglione 16, si presenterà una rete di percorsi escursionistici come motore di rinascita economica e sociale. Questa iniziativa non è solo un evento promozionale, ma rappresenta una strategia concreta per trasformare le ferite del terremoto in opportunità di sviluppo sostenibile. L’incontro principale è fissato per sabato alle ore 14 nella Piazza Grandi Cammini, dove verrà presentata la guida I Cammini della Rinascita insieme al progetto podcast Camminando nel Cratere. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terremoto 2016: i cammini dell’Appennino diventano motore Articoli correlati Doppia scossa di terremoto in Romagna, l'esperta dell'Ingv: "Attivo il meccanismo che ha formato l'Appennino"“La zona interessata da questi terremoti è caratterizzata da un’elevata pericolosità sismica”, ricorda la direttrice dell’Osservatorio nazionale... Terremoto 2016: Mutui e bollette alleggerite, rinascita perTerremoto 2016: Prolungata l’Assistenza Economica per Comuni e Famiglie del Cratere Una boccata d’aria per i territori marchiani, umbri, laziali e... BIT il turismo lento diventa motore di sviluppo dell’appennino centrale 10 02 2026 Una selezione di notizie su Terremoto 2016 i cammini dell'Appennino... Argomenti discussi: Torna a brillare l’Abbazia di San Firmano. I cammini dell’Appennino centrale alla fiera milanese Fa’ la cosa giusta!EVENTO - Fino a domenica tre giorni di eventi e appuntamenti. Il commissario straordinario al sisma 2016 Guido Castelli: «Accanto alla ricostruzione materiale post-sisma, stiamo adottando la strategi ... cronachefermane.it Nove cammini per far rinascere i luoghi del sisma 2016Se il tempo cura le ferite, proprio il turismo lento può essere fonte di rinascita. Dopo il dolore dei terremoti tra 2016 e 2017, i territori colpiti ora ripartiranno attraverso nove percorsi a piedi ... ansa.it