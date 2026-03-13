Terremoto 2016 | i cammini dell’Appennino diventano motore

Da ameve.eu 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La struttura commissariale responsabile del sisma del 2016 sta portando i cammini dell’Appennino centrale alla fiera milanese Fa’ la cosa giusta!. L’evento vede coinvolti operatori e organizzazioni che promuovono i percorsi, con l’obiettivo di valorizzare le vie storiche e culturali della regione. La partecipazione si concentra sulla presentazione di iniziative legate alla ripresa del territorio e alla promozione turistica.

La struttura commissariale per il sisma del 2016 sta portando la narrazione dei cammini dell’Appennino centrale alla fiera milanese Fa’ la cosa giusta!. Fino a domenica 15 marzo, allo stand F68 del Padiglione 16, si presenterà una rete di percorsi escursionistici come motore di rinascita economica e sociale. Questa iniziativa non è solo un evento promozionale, ma rappresenta una strategia concreta per trasformare le ferite del terremoto in opportunità di sviluppo sostenibile. L’incontro principale è fissato per sabato alle ore 14 nella Piazza Grandi Cammini, dove verrà presentata la guida I Cammini della Rinascita insieme al progetto podcast Camminando nel Cratere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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