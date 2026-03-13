Terrazzo | +120€ mq ma a Roma e Firenze il prezzo crolla

In Italia, il prezzo di un terrazzo è aumentato di 120 euro al metro quadro, ma a Roma e Firenze si registra un calo significativo. Il mercato immobiliare locale mostra differenze marcate, con alcune città in cui il valore di questa componente aumenta e altre in cui si riduce. Questa variazione evidenzia come il valore degli spazi esterni si sia evoluto in modo differente nelle diverse aree del paese.

Il mercato immobiliare italiano sta vivendo una trasformazione silenziosa ma potente, dove un semplice terrazzo non è più un optional di lusso, ma diventa un moltiplicatore di valore economico che varia drasticamente da città a città. Oggi, 13 marzo 2026, i dati confermano che acquistare un immobile con spazio esterno costa in media circa 120 euro al metro quadro in più rispetto a quelli privi di questa caratteristica, portando il prezzo medio a 2.269 euro contro i 2.148 euro delle abitazioni standard. Tuttavia, questa media nasconde un mosaico complesso: mentre nel Nord-Ovest il premio per il terrazzo sfonda la soglia dei 500 euro al metro quadro, in tre città storiche come Firenze, Roma e Venezia si verifica un paradosso raro, dove le case con terrazzo risultano addirittura meno costose di quelle senza.