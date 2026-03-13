Terranuova manutenzione straordinaria nel centro abitato della Traiana

Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria nel centro abitato della Traiana a Terranuova. Le operazioni riguardano specificamente la strada di Via Castello, dove sono stati avviati gli interventi di riqualificazione. La manutenzione si svolge all’interno dell’area urbana, coinvolgendo le infrastrutture stradali del quartiere. La data di avvio delle opere è stata comunicata come il 13 marzo 2026.

Arezzo, 13 marzo 2026 – Manutenzione straordinaria nel centro abitato della Traiana Avviati i lavori lungo Via Castello. Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria nel centro abitato della frazione di Traiana, intervento mirato alla riqualificazione dell'ultimo tratto della viabilità che conduce al nucleo storico del borgo, denominat o Castello. "L'operazione – ha detto il Sindaco, Sergio Chienni – riguarda in particolare il tratto terminale della strada comunale che permette di raggiungere la parte alta dell'insediamento originario e si inserisce in un più ampio obiettivo di miglioramento della sicurezza e del decoro urbano". Nel...