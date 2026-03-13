Terni | riaprire mattatoio e Camera per uscire dalla crisi

A Terni, il 13 marzo si è svolto un incontro in cui si è discusso della riapertura del mattatoio comunale e di una nuova sede della Camera di Commercio. La riapertura di queste strutture è stata proposta come una soluzione per uscire dalla crisi economica locale. La decisione di intervenire su queste infrastrutture è stata al centro della riunione.

Il vertice convocato a Terni il 13 marzo ha posto al centro dell’agenda la necessità di riaprire strutture strategiche come il mattatoio comunale e una nuova sede della Camera di Commercio. Stefano Bandecchi, presidente del tavolo provinciale, ha radunato amministrazione, Sviluppumbria e ordini professionali per definire azioni immediate contro la crisi economica. L’incontro non è un evento isolato ma l’avvio di un percorso che mira a smontare le semplificazioni sulla situazione locale. L’obiettivo dichiarato è trovare soluzioni concrete che uniscano istituzioni e attori economici, evitando burocrazia inutile per concentrarsi su risultati tangibili per le imprese del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

