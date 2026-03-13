Terni le ragioni a confronto sul referendum | Sviluppare in autonomia un giudizio e un pensiero critico

A Terni si è svolto un dibattito nel dipartimento di Economia sul referendum costituzionale riguardante la magistratura. L’evento ha visto la partecipazione di diverse persone che hanno espresso le proprie opinioni, confrontandosi in modo pacato e articolato. L’incontro ha avuto come obiettivo quello di favorire lo sviluppo di un giudizio critico e autonomo tra i presenti.

Il dibattito al dipartimento di Economia. Hanno partecipato i relatori Antonio Baldassarre e Fausto Cardella. Ha moderato l’incontro il responsabile della redazione di ternitoday.it Christian Cinti Un confronto pacato, articolato e produttivo si è svolto nella sede del dipartimento di Economia. L’incontro, intitolato ‘Il referendum costituzionale sulla magistratura. Le ragioni a confronto’, rientra nel ciclo di iniziative ‘I dialoghi di Zimè’. A partecipare come relatori Antonio Baldassarre, presidente emerito della Corte costituzionale, e Fausto Cardella, già procuratore generale di Perugia. A moderare il dibattito il responsabile della redazione di ternitoday. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Articoli correlati "Sviluppare pensiero critico e autonomia"FIRENZE Tra gli storici sostenitori di Cronisti in classe, il campionato di giornalismo de La Nazione, c’è ChiantiBanca. Come sviluppare il pensiero critico a scuola: online un approfondimento per i docenti neoassunti 2025/26Nell’area dedicata ai docenti neoassunti 202526 è stato pubblicato un approfondimento dal titolo “Sviluppare il pensiero critico a scuola: strumenti... Contenuti e approfondimenti su Terni le ragioni a confronto sul... Temi più discussi: Riforma giustizia, Terni verso il referendum: le ragioni del Sì e quelle del No; Verso il Referendum sulla Giustizia, in Sala Consiliare le ragioni del No; Terni, diversi eventi in programma per il Sì al referendum: in città anche Galeazzo Bignami; Referendum sulla giustizia: l’on. Emma Pavanelli domenica 15 marzo al gazebo del Movimento 5 Stelle a Terni. Riforma giustizia, Terni verso il referendum: le ragioni del Sì e quelle del NoRevisione di sette articoli della Costituzione al vaglio dell’elettorato italiano. Umbria24 ha intervistato il presidente della Cooperativa Actl di Terni, Sandro Corsi (promotore del Comitato per il S ... umbria24.it Terni, Il mondo delle persone per bene al Cesvol: il 12 marzo la presentazione del libro di Sauro PellerucciIl Cesvol di Terni invita le associazioni a raccontare il proprio impegno nel volontariato in un pomeriggio dedicato alle persone per bene. Appuntamento giovedì 12 marzo, alle 17, nella sala polivalen ... corrieredellumbria.it Settimana mondiale del glaucoma, incontro in Provincia a Terni x.com Giovane, taglia media cicciotta. Ecco Chiara!!! Una dolce timidona legatissima al fratello con il quale sono entrati insieme da piccoli. Vi aspetta !!! [email protected] #adozionecani #canile #terni #perugia #adozionecaneadulti - facebook.com facebook