Terni | glaucoma trasporti e cure per il 2026

Il 13 marzo 2026 a Terni si svolge un incontro istituzionale presso la sede della Provincia, dedicato alle iniziative sul glaucoma, sui trasporti e sulle cure per il settore oculistico. La settimana che segue sarà dedicata a sensibilizzare sull’importanza di queste tematiche e a pianificare interventi specifici per il 2026. La giornata coinvolge rappresentanti locali e professionisti del settore sanitario.