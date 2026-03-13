Terni | glaucoma trasporti e cure per il 2026
Il 13 marzo 2026 a Terni si svolge un incontro istituzionale presso la sede della Provincia, dedicato alle iniziative sul glaucoma, sui trasporti e sulle cure per il settore oculistico. La settimana che segue sarà dedicata a sensibilizzare sull’importanza di queste tematiche e a pianificare interventi specifici per il 2026. La giornata coinvolge rappresentanti locali e professionisti del settore sanitario.
Il 13 marzo 2026 segna l’inizio di una settimana dedicata alla salute degli occhi, con un incontro istituzionale svoltosi nella sede della Provincia di Terni. L’evento ha riunito rappresentanti dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti, funzionari provinciali e specialisti sanitari per affrontare il tema del glaucoma. Nel consiglio provinciale erano presenti Daniele Miliacca, presidente della sezione locale dell’associazione, insieme al vicepresidente Francesco Maria Ferranti. Hanno partecipato anche il professor Vito Fiore, responsabile della struttura complessa di oculistica per gli ospedali di Foligno-Spoleto, e la dottoressa Annarita Bastianini, che coordina il servizio ortottico aziendale dell’Usl 2. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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