Terni Canta 2026 | registrazioni e coaching per i talenti

Sono aperte le iscrizioni per la nuova edizione di Terni Canta d’Autore 2026, un contest dedicato ai talenti musicali locali. La manifestazione prevede registrazioni e sessioni di coaching per i partecipanti, offrendo un’opportunità di sviluppo nel settore musicale. La competizione mira a valorizzare i giovani artisti e a promuovere la scena musicale della città.

L’apertura delle iscrizioni per la nuova edizione del contest Terni Canta d’Autore 2026 segna un punto di svolta per la scena musicale locale, trasformando una semplice gara canora in un percorso di crescita professionale. Le candidature sono aperte da oggi fino al 15 giugno e si rivolgono a cantautori tra i 14 e i 40 anni, con l’obiettivo di offrire strumenti concreti come registrazioni professionali e coaching artistico. Questa iniziativa, promossa dall’Associazione Terni Città Futura, si inserisce nel più ampio Festival Tributo d’Autore e punta a valorizzare il talento emergente attraverso collaborazioni strategiche, come quella con il Groove Studio di Terni, garantendo ai vincitori premi tangibili per lo sviluppo della loro carriera. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terni Canta 2026: registrazioni e coaching per i talenti Articoli correlati “Terni Canta d’Autore”: si aprono le iscrizioni per la nuova edizione del contest che celebra i giovani talenti della musica d’autore italianaL’occasione per far emergere il proprio talento, raccontare storie attraverso la musica, confrontarsi tra loro e con addetti ai lavori. Sanremo 2026: Bologna canta, gioca e scommette sui talenti locali.Sanremo 2026: Bologna protagonista tra musica, talenti locali e la febbre del Fantasanremo Bologna vive un Sanremo particolarmente sentito, con... Contenuti e approfondimenti su Terni Canta Discussioni sull' argomento Terni Canta d’Autore 2026, via alle iscrizioni. Finale il 5 settembre in centro; Terni Canta d’Autore: si aprono le iscrizioni per il contest che celebra i giovani talenti della musica d’autore italiana.; Terni Canta d’Autore: Si aprono le iscrizioni per il contest che celebra i giovani talenti; Terni Canta d’Autore, contest per i giovani talenti della musica: aperte le iscrizioni. Terni Canta d’Autore, contest per i giovani talenti della musica: aperte le iscrizioniSono ufficialmente aperte le iscrizioni al Terni Canta d’Autore 2026, il contest musicale dedicato a cantautori e giovani artisti emergenti che vogliono condividere la propria voce, raccontare le pr ... umbria24.it Giovani artisti protagonisti: aperte le candidature per “Terni Canta d’Autore” Sono aperte le iscrizioni per “Terni Canta d’Autore 2026”, il contest dedicato ai giovani cantautori inserito nel cartellone del Festival Tributo d’Autore. L’iniziativa, promossa dall’associ facebook #Terni Canta d’Autore 2026, via alle #iscrizioni. Finale il 5 settembre in #centro x.com