A Montespertoli, tre persone si sono avvicinate a un operaio che stava lavorando in un campo. L’operaio ha riferito di aver avuto così tanta paura da chiedere di spostarsi a lavorare in una vigna vicino alla sua abitazione. Nessuna aggressione fisica è avvenuta, ma l’episodio ha destato attenzione tra i residenti della zona. La vicenda è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

MONTESPERTOLI (Firenze) "Sembra strano ma è successo. Le persone forse pensano che i lupi siano come nel film ’Balla con i lupi’, ma dico che l’operaio che stava lavorando nel campo ha avuto così tanta paura da chiedere di farsi spostare a lavorare nella vigna vicino casa". Così la residente di Montespertoli che a fine febbraio aveva denunciato la tentata aggressione da parte di tre lupi in via di Nebbiano. Gli animali si sarebbero avvicinati, minacciosi, a un uomo che stava lavorando in un campo e uno di loro avrebbe iniziato a ringhiare: l’uomo si sarebbe messo a urlare e ad alzare le braccia, nel tentativo di spaventarli e farli allontanare, riuscendoci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tentata aggressione a Montespertoli. In tre si sono avvicinati a un operaio in un campo

