Tenta la truffa a Roiano ma il nipote delle vittime la sventa e recupera 23mila euro

Una donna ha tentato di mettere a segno una truffa a Roiano, ma il nipote delle vittime è intervenuto impedendo il furto di 23mila euro, tra oro e contanti. La truffa avrebbe potuto portare via circa ventunimila euro in gioielli e due mila in denaro contante, ma l’intervento tempestivo ha evitato che i soldi finissero nelle mani di ricettatori o in un sistema di riciclaggio.

C'è mancato poco che 21mila euro in ori e 2000 in contanti andassero in fumo – o meglio, finissero nelle mani del ricettatore di turno o in un sistema di lavaggio di denaro. Ma la prontezza del nipote delle vittime, arrivato nella casa in cui si stavano consumando i fatti, ha fatto sì che la refurtiva di una truffa tornasse nelle mani dei legittimi proprietari. Niente di nuovo sul fronte strategia. A metà pomeriggio di ieri, 12 marzo, un finto carabiniere ha chiamato per telefono un residente di via Ovidio, intimandogli di recarsi in motorizzazione: la sua auto, sosteneva, era stata usata in una rapina ed erano necessari degli accertamenti. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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