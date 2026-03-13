Le tensioni in Medio Oriente si fanno sentire sui mercati globali e influenzano anche l’Italia, dove una crisi prolungata e uno shock energetico sono stati annunciati come possibili conseguenze. Secondo gli analisti, questa situazione potrebbe portare la congiuntura economica italiana a rimanere ferma tra il 2026 e il 2028. L’incertezza cresce e si riflette sugli scenari futuri del Paese.

Una crisi prolungata e un nuovo shock energetico potrebbero portare la congiuntura economica italiana alla stagnazione nel triennio 2026-28. Il Termometro Italia di MBS Consulting rileva un'impennata delle preoccupazioni delle famiglie mentre Cerved Rating Agency stima un aumento della probabilità di default delle imprese del 22% in caso di shock energetico simile al 2022 L'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran genera gravi tensioni nell'area mediorientale e delinea un nuovo scenario macroeconomico internazionale, con immediati riflessi sull'economia italiana. Cerved, attraverso l'analisi dei dati e utilizzando i suoi modelli econometrici, ha rilevato che la stagnazione dell'economia e la contrazione dei ricavi delle imprese potrebbero concretizzarsi già nell'anno in corso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tensioni in Medio Oriente, un nuovo scenario macroeconomico

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