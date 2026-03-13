Tensione tra Dzumhur e Wong a Punta Cana | Ti sembra divertente? Mi guardi in faccia e ridi?

Durante un match a Punta Cana, si è verificata una tensione tra il giocatore bosniaco e quello asiatico. Dopo un doppio fallo, il bosniaco ha incalzato l’avversario al cambio campo chiedendogli se trovasse divertente e se gli stesse guardando in faccia ridendo. L’avversario non ha risposto, ha vinto il punto e ha citato un tennista italiano come esempio da seguire.