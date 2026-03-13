Tennis Spezia | 2.900 euro e il passaporto per Roma

Il Circolo Tennis Spezia si prepara a ospitare le semifinali il 14 marzo e le finali il giorno successivo, in una settimana importante per la squadra. L’evento fa parte delle pre-qualificazioni ai prossimi Internazionali d’Italia BNL di Roma. Per l’occasione, sono stati stanziati 2.900 euro e il passaporto per la capitale italiana.

Il Circolo Tennis Spezia si appresta a vivere una settimana decisiva, con le semifinali previste per il 14 marzo e le finali in programma per il 15 marzo, nell'ambito delle pre-qualificazioni ai prossimi Internazionali d'Italia BNL di Roma. Mentre i campi del circolo ospitano la selezione finale dei primi 24 giocatori nel singolare e delle 32 migliori coppie nel doppio, la società spezzina avvia contemporaneamente il suo percorso nel campionato italiano a squadre di Serie C. La competizione individuale offrirà un montepremi totale di 2.900 euro per il vincitore del singolare e oltre 1.000 euro per il doppio, ma l'obiettivo primario rimane l'accesso ai tabelloni di qualificazione per i Campionati Internazionali 2026.