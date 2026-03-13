A Mompeo, nel Lazio, presso l’Auditorium San Carlo, si terrà un evento dedicato a Tenco, coinvolgendo una rielaborazione storica del famoso caso di Sanremo. L’iniziativa si concentra sulla memoria e sulla narrazione di un episodio che ha segnato la scena musicale. L’appuntamento non si limita a uno spettacolo, ma rappresenta un momento di confronto tra passato e presente attraverso una rappresentazione teatrale.

La memoria come indagine: il caso Tenco riaperto a Mompeo. Nel cuore del Lazio, precisamente a Mompeo presso l’Auditorium San Carlo, si prepara un evento che non è solo uno spettacolo ma una rielaborazione storica. Il 14 marzo 2026 alle ore 17.30 prenderà avvio Lontano nel tempo, opera teatrale di Renato Giordano che torna sulla scena dopo oltre trent’anni. L’ingresso sarà fino all’esaurimento dei posti disponibili nell’ambito della rassegna A Porte Aperte. La data scelta, venerdì 13 marzo, coincide con la vigilia dell’evento vero e proprio, creando un ponte temporale tra il passato remoto del Festival di Sanremo 1967 e il presente immediato del pubblico laziale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tenco a teatro: il giallo di Sanremo si riapre a Mompeo

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