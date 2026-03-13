Templari Oggi | un presidio della fede nel cuore pulsante di Roma Termini

Il 11 marzo 2026 ha rappresentato un momento importante per il presidio dei Templari nel cuore di Roma Termini, un punto di riferimento per la comunità locale e i visitatori. In quella giornata, si sono svolti eventi e incontri che hanno coinvolto i membri dell’ordine, sottolineando il ruolo di questa presenza storica nella zona centrale della città. La data segna un punto di riferimento per le attività e le iniziative future.

L'11 marzo 2026 ha segnato un momento di profonda riflessione e gratitudine per il servizio svolto nel cuore nevralgico della Capitale. Presso la cappellina della Stazione Termini, retta da don Mimmo, si è tenuto un incontro istituzionale per ringraziare quanti hanno contribuito a mantenere un clima di serenità e accoglienza durante i mesi intensi del Giubileo. All'evento hanno partecipato Mons. Rino Fisichella, organizzatore vaticano per i Giubilei, Rosario Gaetano, Amministratore Delegato di Grandistazioni Rail, e il Magister Templi dell'associazione Templari Oggi aps, Mauro Giorgio Ferretti. Una presenza costante nel cuore della città Dallo scorso dicembre 2025, i Templari prestano il proprio servizio di accoglienza all'interno della cappella della Stazione Termini.