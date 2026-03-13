Teheran esplosioni vicino al corteo per la Giornata di Quds | presente anche Larijani

Nelle ore in cui si svolgevano le celebrazioni della Giornata di Quds a Teheran, diverse esplosioni sono state segnalate nel centro della città. Tra le persone presenti c'era anche Larijani, che ha assistito agli eventi. Le esplosioni hanno causato sconcerto tra i partecipanti e nelle zone circostanti. La polizia ha avviato le indagini per chiarire cosa sia accaduto.

In concomitanza con le celebrazioni della Giornata di Quds diverse potenti esplosioni hanno scosso il centro di Teheran. Tra le persone che stanno partecipando alle marce odierne anche Ali Larijani, capo del consiglio di sicurezza iraniano che ha assunto enorme potere dopo la morte di Ali Khamenei. Images released by Iranian state media showed several senior officials attending Quds Day rallies in Tehran on Friday. Those seen in the footage included Atomic Energy Organization chief Mohammad Eslami, Supreme National Security Council secretary Ali Larijani, police commander. pic.twitter.comobhFNoJYVS — Iran International English (@IranIntlEn)...