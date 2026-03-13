Teatro Fonderia Arte fra illusioni e apparenza

Stasera al Teatro Fonderia Leopolda si esibisce lo storico dell’arte Jacopo Veneziani, che presenta uno spettacolo intitolato “Arte fra illusioni e apparenza”. L’evento si svolge alle 21 e segue un percorso tra immagini e narrazioni, portando il pubblico nel mondo dell’arte e delle sue suggestioni visive. La serata si inserisce in un calendario dedicato alla cultura e alla creatività.

Dagli schermi della Rai al palco del Teatro Fonderia Leopolda. Lo storico dell’arte Jacopo Veneziani oggi alle 21.15 poterà sul palco la conferenza spettacolo ’Questa non è una pipa. L’illusione nell’arte dal Rinascimento a Magritte ’. Si tratta del terzo e ultimo appuntamento con la rassegna ’Altri percorsi’, organizzata da Ad Arte Spettacoli per conto del Comune. Cos’è reale e cosa è finzione nell’arte? Tra trucchi visivi e ambiguità simboliche, Veneziani accompagnerà il pubblico attraverso i secoli, alla scoperta di grandi illusioni che hanno incantato lo sguardo e confuso la mente. Un viaggio dove l’apparenza diventa strumento di riflessione, perché l’arte, da sempre, gioca con ciò che vediamo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Teatro Fonderia. Arte fra illusioni e apparenza Articoli correlati Leggi anche: Pirandello, vivo e inquieto: al piccolo teatro Fonderia Grock un viaggio tra vita e teatro "Cromatismi, artisti a confronto": collettiva d'arte all'Ex Real FonderiaTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Arriva a... Altri aggiornamenti su Teatro Fonderia Temi più discussi: Teatro Fonderia. Arte fra illusioni e apparenza; Dalla Rai al teatro: Jacopo Veneziani porta l’illusione dell’arte alla Leopolda; Jacopo Veneziani svela le illusioni nell’arte: conferenza spettacolo Questa non è una pipa; Il Gruffalò: la magia arriva sul palco del Teatro Fonderia Leopolda. Rassegna ’Famiglie a Teatro’ ’Il Gruffalò’ arriva in Fonderia. Musical non solo per i bambiniLa magia di ’ Il Gruffalò ’ oggi alle 17 arriva sul palco del teatro Fonderia Leopolda per la rassegna ’ Famiglie a Teatro ’. Uno spettacolo per grandi e piccini, che porta in scena il personaggio cre ... lanazione.it Teatro Fonderia. Sandokan, cosa bolle in pentola?Un’originale rivisitazione delle gesta di Sandokan, riproposta e messa in scena su una tavola imbandita, ricorrendo a degli ortaggi. ’Sandokan o la fine dell’avventura’ è lo spettacolo della rassegna ... lanazione.it "Il Gruffalò": la magia arriva sul palco del Teatro Fonderia Leopolda - x.com 27 marzo teatro Leopolda di Follonica Biglietti https://ticketitalia.com/l-eta-e-solo-un-numero-teatro-fonderia-leopolda-follonica-27-marzo-2026 - facebook.com facebook