Team NZ varo scafo | Napoli sulla carena sfida 2027 inizia

Ad Auckland, il Team New Zealand ha varato lo scafo Taihoro, la barca con cui parteciperà alla prossima America’s Cup. La sfida si terrà a Napoli nel 2027 e rappresenta un momento importante per il team, che ha mostrato la nuova imbarcazione durante l’evento di presentazione. Lo scafo sarà il protagonista della competizione tra le più prestigiose nel mondo della vela.

Ad Auckland è stato varato lo scafo Taihoro, la nuova imbarcazione con cui il Team New Zealand intende difendere il trofeo nella prossima America's Cup, in programma a Napoli nel 2027. La barca presenta un dettaglio visivo esplicito: sulla carena campeggia il nome della città italiana insieme a tonalità azzurre, trasformando l'imbarcazione in un ponte simbolico tra Nuova Zelanda e Campania. Non si tratta di una semplice scelta estetica, ma di un segnale strategico che anticipa l'arrivo dei campioni in carica sul suolo italiano. L'AC75 rappresenta un'evoluzione tecnica rispetto alla versione vincente dell'ultima edizione, aggiornata specificamente per affrontare le sfide del Golfo di Napoli.