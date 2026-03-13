Venerdì 13 marzo 2026, alle prime ore del mattino, la provincia di Lecco si prepara a seguire un nuovo capitolo della sua storia televisiva con la partenza di Tay Vines per l’Asia, un evento che segna un passo importante per il personaggio e la regione.

Venerdì 13 marzo 2026, alle prime luci dell’alba, la provincia di Lecco si prepara a seguire un nuovo capitolo della sua storia televisiva. Tay Vines, comico e youtuber originario del Togo ma residente da anni nella città lombarda, è appena partito per l’Asia insieme al collega Assane Diop. La coppia, nota come I Comedian, ha iniziato il viaggio ieri sera con la prima puntata trasmessa su Uno. Questo evento segna il ritorno del territorio lecchese ai riflettori nazionali, riprendendo il testimone dalla stagione precedente vinta da Antonio Rossi. L’arrivo di Tay non è un caso isolato, ma si inserisce in una dinamica più ampia di rappresentazione delle nuove identità italiane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tay Vines parte per l’Asia: il nuovo volto di Lecco

