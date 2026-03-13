Tay Vines a Pechino Express 2026 | un altro lecchese conquista il reality di Sky

Un concorrente lecchese entra nel cast di Pechino Express 2026, il reality di Sky Uno. Dopo la vittoria del 2025 di Antonio Rossi con Jury Chechi, un nuovo volto proveniente dalla provincia di Lecco si presenta nel programma. La sua partecipazione è stata annunciata recentemente, aggiungendosi alla serie di concorrenti che si preparano a vivere l’avventura in prima persona.

Lo youtuber e comico originario del Togo, da anni residente in città, vola in Asia con il collega Assane Diop nella coppia "I Comedian". Dopo Antonio Rossi, il territorio torna protagonista del popolare show di viaggio Lecco torna al centro della scena televisiva nazionale. Dopo la straordinaria avventura di Antonio Rossi, che nel 2025 ha conquistato la vittoria a Pechino Express in coppia con Jury Chechi, un nuovo volto legato al territorio sbarca sul reality di Sky Uno. Si chiama Tay Vines: origini togolesi, Lecco nel cuore e un pubblico di centinaia di migliaia di follower che lo segue online. La prima puntata è andata in onda ieri sera, giovedì 12 marzo, su Sky Uno: lo abbiamo visto percorrere rotte esotiche insieme al collega Assane Diop, con cui forma la coppia "I Comedian". 🔗 Leggi su Leccotoday.it

