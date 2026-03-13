Taxi sociali e Poli itineranti per la tutela dei migranti | servizi e mobilità sicura contro il caporalato

Sono stati attivati servizi di Taxi sociale e poli itineranti destinati ai migranti, con l’obiettivo di garantire loro spostamenti sicuri verso ospedali, centri sanitari, questure, Caaf e patronati. Questi servizi sono stati istituiti per facilitare l’accesso ai servizi pubblici e contrastare il caporalato, offrendo un supporto concreto alla mobilità dei migranti in situazioni di emergenza o necessità.

Due mezzi per coprire l'intera provincia, un taxi per il lavoro e un camper itinerante. Il progetto Su.Pr.Eme. 2 lancia una nuova rete di servizi per contrastare lo sfruttamento e favorire l'integrazione: "Così diamo un'alternativa sicura" Un Taxi sociale, per raggiungere ospedali, centri sanitari, questura, Caaf, patronati e altri uffici pubblici. Un Taxi lavoro, per accompagnare e riportare a casa a fine turno. E ancora: un Polo itinerante, concepito come camper sociale per erogare servizi di sportello informativo legale, mediazione linguistica e interculturale. Sono gli ultimi servizi attivati per potenziare i ‘Poli sociali integrati’, progetto rivolto ai cittadini dei paesi terzi, regolarmente soggiornanti, vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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