taxi sociali anticaporalato nel foggiano e polo itinerante

Sul territorio del foggiano sono stati attivati taxi sociali per facilitare l’accesso a ospedali, centri sanitari, questure, Caaf, patronati e altri uffici pubblici. Questa iniziativa mira a supportare le persone coinvolte nel contrasto al caporalato, offrendo un servizio di trasporto dedicato. Il progetto prevede anche un polo itinerante che si sposta tra diverse località della provincia.

Di seguito il comunicato: Un Taxi sociale, per raggiungere ospedali, centri sanitari, questura, Caaf, patronati e altri uffici pubblici. Un Taxi lavoro, per accompagnare e riportare a casa a fine turno. E ancora: un Polo itinerante, concepito come camper sociale per erogare servizi di sportello informativo legale, mediazione linguistica ed interculturale. Sono gli ultimi servizi attivati per potenziare i “Poli sociali integrati”, progetto rivolto ai cittadini dei paesi terzi, regolarmente soggiornanti, vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo. Inserito nell’ambito di Su.Pr.Eme 2, il progetto è coordinato dall’ente capofila Fondazione Siniscalco Ceci Emmaus in partenariato con altri 12 Enti del Terzo Settore della Provincia di Foggia. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

