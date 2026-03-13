Secondo i dati Istat, il tasso di disoccupazione in Italia è sceso all’1,3% nel 2025, con circa 7.000 persone in cerca di lavoro contro le 17.600 del 2019. Bergamo si conferma come la provincia con i risultati migliori. La riduzione riguarda soprattutto le donne inattive, che incidono significativamente sui numeri complessivi.

I DATI ISTAT. Nel 2025 solo 7mila in cerca di lavoro: erano 17.600 nel 2019. Pesano gli inattivi, soprattutto donne. Bergamo si conferma la provincia con il tasso di disoccupazione più basso d’Italia: 1,3%. Ma dietro il primato statistico si nasconde un mercato del lavoro che cambia pelle: aumentano gli inattivi, diminuiscono i lavoratori dipendenti e torna ad allargarsi il divario occupazionale tra uomini e donne. Il record orobico nella fascia 15-74 anni è perfino migliorato rispetto all’1,5% del 2024 e ben al di sotto del 3,5% di sette anni fa. Si tratta di un calo progressivo e drastico: nel 2019, nella nostra provincia, i disoccupati erano 17. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Tasso di disoccupazione in calo all’1,3%: Bergamo resta la provincia più virtuosa

Articoli correlati

Novembre 2025, calo del tasso di disoccupazione pari al 5,7%. Sale, invece, il tasso di inattivitàL’Istat comunica un calo della disoccupazione che, a novembre 2025, ha raggiunto il 5,7%.

Economia in provincia nel 2026, export in aumento e tasso di disoccupazione al 3,7%. Bassa la produttività per addettoI dati previsionali per il 2026 (Scenari Prometeia di gennaio), elaborati dal Sistema camerale dell’Emilia-Romagna e dall’Osservatorio economico e...

Una raccolta di contenuti su Tasso di disoccupazione in calo all'1 3...

Temi più discussi: Lavoro, Istat: tasso di disoccupazione a gennaio cala al 5,1%, nuovo minimo; Istat, tasso di disoccupazione al 5,1% al nuovo minimo storico: ma crescono le donne che non cercano più lavoro; Lavoro, tasso di disoccupazione al 5,1% a gennaio: nuovo minimo storico. Dati Istat; Disoccupazione giù, inattivi su: il paradosso del mercato del lavoro italiano.

Tasso di disoccupazione in calo all’1,3%: Bergamo resta la provincia più virtuosaI DATI ISTAT. Nel 2025 solo 7mila in cerca di lavoro: erano 17.600 nel 2019. Pesano gli inattivi, soprattutto donne. ecodibergamo.it

Lavoro, Istat: tasso di occupazione al 62,5% in Italia. Mai così alto dal 2004Crescono i contratti a tempo indeterminato e l'occupazione degli stranieri, ma restano sfide generazionali, di genere e territoriali da affrontare ... milanofinanza.it

Desirè Manca: «Opportunità di lavoro per i più fragili» – Ecco cosa prevede l’intervento da 44milioni L'obiettivo principale è quello di contrastare l’elevato tasso di disoccupazione - facebook.com facebook

Nel corso del 2025 il tasso di occupazione degli under 35 è diminuito di 1,3 punti percentuali, mentre quello degli over 50 è cresciuto di 1,6 punti. Nelle stesse fasce d'età il tasso di inattività è cresciuto di 1,8 punti per i giovani e calato di 1,5 per gli over 50. No x.com