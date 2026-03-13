Tariffa puntuale l' allarme di Confcommercio | Costi raddoppiati per alcune aziende Ma nei comuni vicini non è così

Confcommercio Ravenna ha scritto al sindaco Barattoni per segnalare un aumento significativo dei costi legati alla Tariffa corrispettiva puntuale (Tcp) per i rifiuti, che in alcune aziende si è raddoppiato. Il presidente Mauro Mambelli ha evidenziato che questa situazione si sta verificando nel territorio comunale, mentre nei comuni vicini i costi non sono aumentati allo stesso modo.

Il presidente Mambelli: "Per un ristorante la tariffa applicata a Cesena è pari a 10 euro al metro quadro, mentre a Ravenna raggiunge 20 euro". L'associazione chiede un confronto con Comune ed Hera In particolare il presidente dell'associazione di categoria dà voce ad alcune segnalazioni da parte di imprese ravennati che riferiscono di "aumenti estremamente rilevanti, che in alcuni casi arrivano ad avvicinarsi anche al +100% rispetto alle tariffe precedenti. Incrementi di questa portata risultano difficilmente sostenibili per molte attività economiche, in particolare per quelle del settore della ristorazione, dei pubblici esercizi e del commercio, già sottoposte a forti pressioni legate all’aumento generalizzato dei costi di gestione". 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Articoli correlati Rifiuti, nel 2026 stop alla Tari in diversi Comuni. Arriva la ‘tariffa puntuale’: cosa cambia e come risparmiareRoma, 2 gennaio 2026 – In diversi Comuni, da un capo all’altro dell’Italia, l’avvio del nuovo anno è coinciso con l’abbandono della Tari – acronimo... Tutti gli aggiornamenti su Tariffa puntuale Temi più discussi: Tariffa puntuale, l'allarme di Confcommercio: Costi raddoppiati per alcune aziende. Ma nei comuni vicini non è così; Alea e quartiere, l’allarme. Rifiuti abbandonati boom; Tariffa rifiuti, Confcommercio Ravenna: Aumenti fino al 100% per le imprese; Raccolta differenziata, Legambiente in aiuto di Rap e Comune per sensibilizzare i cittadini: si comincia dalla Noce. Tariffa puntuale, l'allarme di Confcommercio: Costi raddoppiati per alcune aziende. Ma nei comuni vicini non è cosìIl presidente Mambelli: Per un ristorante la tariffa applicata a Cesena è pari a 10 euro al metro quadro, mentre a Ravenna raggiunge 20 euro. L'associazione chiede un confronto con Comune ed Hera ... ravennatoday.it Tariffa puntuale dei rifiuti: la rivoluzione da gennaioBologna, 7 dicembre 2025 – Si allarga la platea delle amministrazioni che passano alla Tariffa Corrispettiva Puntuale, il sistema che supera la tradizionale Tari e calcola la bolletta in base alla ... ilrestodelcarlino.it Il presidente Mauro Mambelli chiede interventi urgenti sulla Tariffa Corrispettiva Puntuale - facebook.com facebook