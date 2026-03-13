Taranto | muore bambino di 3 anni sospetta leucemia

A Taranto, una notte di dolore ha sconvolto la provincia quando un bambino di tre anni proveniente da Castellaneta è deceduto all’ospedale Santissima Annunziata. La morte del piccolo, sospettata di leucemia, ha scosso la comunità locale. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso e sulla diagnosi clinica. La famiglia si trova davanti a un momento difficile e ancora da chiarire.

Una notte di dolore ha colpito la provincia di Taranto, dove un bambino di tre anni, proveniente dal comune di Castellaneta, è deceduto presso l'ospedale Santissima Annunziata. Il piccolo era stato trasportato in ambulanza al nosocomio di Via Bruno dopo aver manifestato improvvisi sintomi gravi, ma ogni tentativo medico per salvarlo è risultato vano. I sanitari hanno agito con immediatezza, sospettando subito una condizione ematologica critica come una leucemia fulminante, tuttavia il quadro clinico si è aggravato portando rapidamente all'arresto cardiaco. La salma del piccolo è stata consegnata alla Magistratura, che molto probabilmente disporrà un'autopsia per chiarire definitivamente le cause della morte e scartare qualsiasi dubbio sulla diagnosi iniziale.